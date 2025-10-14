France: L’ancien président Nicolas Sarkozy sera emprisonné à compter de mardi 21 octobre

L’ancien Président de la République, Nicolas Sarkozy, sera incarcéré à partir de mardi 21 octobre à la prison de la Santé, à Paris, selon une information de la radio RTL.

Condamné à une peine de 5 ans de prison avec exécution immédiate et mandat de dépôt pour des faits « d’association de malfaiteurs » dans l’affaire du « financement libyen », l’ancien chef de l’Etat était convoqué ce lundi en début d’après-midi par le PNF (parquet national financier), qui lui a communiqué les informations relatives aux modalités de son incarcération.

Nicolas Sarkozy, qui a fait appel de sa condamnation, pourra néanmoins déposer une demande de remise en liberté dès que son incarcération sera effective.

Il deviendra ainsi, mardi 21 octobre, le premier ancien chef d’Etat d’un pays de l’UE (Union européenne), à être emprisonné.

Pour rappel, Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d’ « association de malfaiteurs » le 25 septembre dernier après un procès titanesque qui s’est tenu devant le tribunal correctionnel de Paris en début d’année.

« J’ai été renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits. Pour 3 j’ai été relaxé. Je suis condamné pour avoir prétendument laissé faire deux de mes collaborateurs qui auraient eu l’idée d’un financement illégal de ma campagne » a-t-il expliqué après l’annonce du délibéré.

Et de poursuivre: « Le tribunal prononce l’exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. J’assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocation de la justice et s’ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison mais la tête haute ».