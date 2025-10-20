-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

France: Le musée du Louvre fermé après un braquage

Echorouk
  • 23
  • 0
France: Le musée du Louvre fermé après un braquage

Un « braquage important » a eu lieu ce dimanche matin au Musée du Louvre où des bijoux « d’une vraie valeur patrimoniale » ont été dérobés, a détaillé ce dimanche matin le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez auprès de France Télévisions.

Avant lui, la ministre de la Culture, Rachida Dati, avait annoncé qu’il n’y avait « pas de blessés à déplorer » mais qu’elle se rendait sur place « aux côtés des équipes du musée et de la police » alors que des « constations » sont « en cours ».

De fait, le Musée du Louvre a été évacué et fermé pour la journée.

Selon les informations données par le nouveau locataire de Beauvau, par ailleurs ancien Préfet de police de Paris, les braqueurs sont arrivés en début de matinée, en scooter, aux abords du Louvre, avant d’utiliser un monte-charge pour accéder à l’intérieur du musée.

Les braqueurs auraient par ailleurs fait usage d’une tronçonneuse pour ouvrir une fenêtre puis accéder au contenu de vitrines dans lesquelles étaient entreposés les « Bijoux Napoléons » et les « Bijoux des souverains ».

D’après le journal Le Parisien, neuf pièces d’une valeur difficile à quantifier, ont été emportées, ainsi qu’un collier et un diadème.

Une enquête a été ouverte et confiée à la BRB (Brigade de répression du banditisme).

Articles en Relation
Israël frappe 12 sites au Liban malgré le cessez-le-feu

Israël frappe 12 sites au Liban malgré le cessez-le-feu

Un groupe extrémiste israélien bloque l’aide humanitaire à Gaza

Un groupe extrémiste israélien bloque l’aide humanitaire a Gaza

Diphtérie à Skikda: Cinq cas confirmés , dont deux décès

Diphtérie a Skikda: Cinq cas confirmés , dont deux décès

BMS: Pluies orageuses et chutes de grêle sur plusieurs wilayas du pays vendredi et samedi

BMS: Pluies orageuses et chutes de grêle sur plusieurs wilayas du pays vendredi et samedi

Alger: Démantèlement d’une bande pour agression d’une personne à Birtouta

Alger: Démantèlement d’une bande pour agression d’une personne a Birtouta

Le MNA salue le leadership du Président de la République et ses efforts en faveur des causes africaines et des pays du Sud

Le MNA salue le leadership du Président de la République et ses efforts en faveur des causes africaines et des pays du Sud

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus