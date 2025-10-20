France: Le musée du Louvre fermé après un braquage

Un « braquage important » a eu lieu ce dimanche matin au Musée du Louvre où des bijoux « d’une vraie valeur patrimoniale » ont été dérobés, a détaillé ce dimanche matin le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez auprès de France Télévisions.

Avant lui, la ministre de la Culture, Rachida Dati, avait annoncé qu’il n’y avait « pas de blessés à déplorer » mais qu’elle se rendait sur place « aux côtés des équipes du musée et de la police » alors que des « constations » sont « en cours ».

De fait, le Musée du Louvre a été évacué et fermé pour la journée.

Selon les informations données par le nouveau locataire de Beauvau, par ailleurs ancien Préfet de police de Paris, les braqueurs sont arrivés en début de matinée, en scooter, aux abords du Louvre, avant d’utiliser un monte-charge pour accéder à l’intérieur du musée.

Les braqueurs auraient par ailleurs fait usage d’une tronçonneuse pour ouvrir une fenêtre puis accéder au contenu de vitrines dans lesquelles étaient entreposés les « Bijoux Napoléons » et les « Bijoux des souverains ».

D’après le journal Le Parisien, neuf pièces d’une valeur difficile à quantifier, ont été emportées, ainsi qu’un collier et un diadème.

Une enquête a été ouverte et confiée à la BRB (Brigade de répression du banditisme).