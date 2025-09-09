France: Les députés renversent le gouvernement de François Bayrou lors d’un vote de confiance

Les députés français ont refusé, ce lundi, à une nette majorité, d’accorder leur confiance au Premier ministre, François Bayrou, qui avait sollicité ce vote après la présentation d’un budget d’austérité pour la France, dont le gouvernement est ainsi renversé.

François Bayrou devrait présenter sa démission mardi matin, selon l’un de ses proches.

Issus des rangs des oppositions allant de l’extrême droite à l’extrême gauche, 364 députés ont voté contre la confiance au Premier ministre. Seuls 194 parlementaires, issus des rangs de la coalition gouvernementale ont voté pour.

Ce vote de défiance est le résultat de plusieurs mois d’impasse après l’imposition de nouvelles taxes, de mesures d’austérité, de la réduction des jours fériés et des aides sociales

Bayrou affirme, dans son discours devant l’Assemblée nationale, que la France est en danger en raison de son endettement excessif. « Notre pays s’appauvrit d’année en année, 60 % de notre dette est extérieure et le déficit s’accumule depuis 51 ans », a-t-il dit.

La chute du gouvernement ouvre une nouvelle crise politique aiguë qui touche toute la France, plongée dans une situation économique grave avec un déficit budgétaire qui ne cesse de s’aggraver. La dette publique a atteint, en, effet, près de 3 415 milliards d’euros, soit 114 % du PIB à la fin du premier trimestre 2025, ce qui a creusé encore davantage l’écart entre les recettes et les dépenses.

Paris est ainsi confrontée à un vide gouvernemental qui accentue la confusion sur les plans politique, économique et social.