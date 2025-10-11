France: Sébastien Lecornu reconduit à Matignon par Emmanuel Macron

Sébastien Lecornu a été reconduit ce vendredi 10 octobre au poste de Premier ministre par le chef d’État français Emmanuel Macron, a annoncé l’Élysée dans un communiqué.

Cette décision intervient quelques jours après la démission formelle du Premier ministre et au terme de plusieurs consultations politiques menées à l’Élysée avec les chefs de partis, à l’exception de ceux du Rassemblement national et de La France insoumise.

Par voie de communiqué, la présidence a confirmé que le président de la République avait décidé de nommer Sébastien Lecornu Premier ministre, “et l’a chargé de former un Gouvernement”.

Le chef de l’État français avait fixé ce vendredi comme date butoir pour nommer un nouveau Premier ministre. Il a finalement choisi la reconduction, écartant l’hypothèse d’une personnalité de consensus ou d’ouverture, comme cela avait été brièvement évoqué dans certains médias.

Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, a dénoncé cette reconduction. « Jamais un Président n’aura autant gouverné par le dégoût et la colère », a-t-elle écrit sur la plateforme américaine X, ajoutant : « Lecornu, démissionné lundi, est de nouveau nommé par Macron vendredi. Macron repousse misérablement l’inévitable : son départ ».

Elle a annoncé que LFI proposait « dès ce soir aux parlementaires de la gauche de l’hémicycle de signer une motion de censure immédiate et une nouvelle motion de destitution du Président ».

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a également réagi sur la plateforme américaine X : « Le gouvernement Lecornu II, nommé par un Emmanuel Macron plus que jamais isolé et déconnecté à l’Élysée, est une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français ». Il a assuré que les députés du RN déposeront une motion de censure « immédiatement », dénonçant un « attelage sans aucun avenir ».