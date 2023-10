France: un politologue d’origine marocaine écroué

Le politologue d’origine marocaine Nabil Ennasri a été placé mercredi en détention provisoire et Jean-Pierre Duthion placé sous contrôle judiciaire. L’enquête porte notamment sur des soupçons de corruption et de trafic d’influence.

Le politologue Nabil Ennasri a été mis en examen des chefs d’abus de confiance, corruption privée, blanchiment, blanchiment de fraude fiscale aggravée, corruption d’agent public et trafic d’influence d’agent public, a appris mercredi 4 octobre l’Agence Radio France de source judiciaire. Il a été placé en détention provisoire. “Mon client fait pour l’instant usage de son droit au silence”, a déclaré son avocat Me Yassine Bouzrou.

Le lobbyiste Jean-Pierre Duthion a été mis en examen pour “corruption de personne investie d’un mandat électif public en bande organisée”, “corruption privée”, “trafic d’influence”, “travail dissimulé”, “blanchiment de fraude fiscale aggravée” et “défaut de déclaration à la HATVP en tant que représentant d’intérêt”, précise jeudi 5 octobre une source judiciaire à franceinfo. Il a été placé sous contrôle judiciaire. “Jean-Pierre Duthion repart libre de cette série d’auditions et attend désormais que l’information judiciaire aboutisse à sa mise hors de cause”, ont commenté à la Cellule investigation de Radio France les avocats du lobbyiste, Robin Binsard et Guillaume Martine. “Les infractions qui lui sont reprochées sont vivement contestées: il n’a jamais versé de rémunération à un parlementaire, ni à un journaliste. Il est aujourd’hui contraint de devoir justifier de ses activités de lobbyiste, au mépris du secret des affaires.”