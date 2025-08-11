France: Une avocate dépose plainte contre Retailleau

L’ancienne bâtonnière de Nîmes (sud de la France), Khadija Aoudia, a déposé plainte devant la Cour de justice française contre le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, pour provocation à la haine et à la discrimination.

Cette action a été menée au nom d’une association agissant dans les quartiers populaires, en réponse à l’augmentation des actes et discours discriminatoires qu’elle observe sur le terrain.

Déposée vendredi dernier, la plainte visant Retailleau, depuis son arrivée à la tête du département de l’Intérieur, rassemble toutes les déclarations jugées discriminatoires, notamment envers les ressortissants musulmans.

Me Aoudia, ancienne bâtonnière de Nîmes pour le mandat 2023/2024, soutient que «la seule manière d’éviter le débordement vers la violence, c’est le droit», car, selon elle, «le droit protège, sanctionne égalitairement sans aucune distinction».

Il s’agit de «propos discriminants à l’encontre notamment des Français de confession musulmane et qui ne sont pas dignes d’un ministre, gardien du

respect de la Constitution», précise encore l’avocate.

Plusieurs exemples sont cités dans la plainte comme sa déclaration du 29 septembre sur une chaîne de télévision française : «L’immigration n’est pas une chance pour la France».

Au cours de cette même interview, Bruno Retailleau déclare: «L’immigration est un des phénomènes qui a le plus bouleversé la société française depuis

50 ans sans que jamais les Français aient eu à se prononcer».

En février 2025, sur la même chaîne de télévision, Retailleau déclare: «Le voile est un signe d’apartheid…».

L’avocate affirme avoir l’intention d’aller «jusqu’à la Cour européenne des droits de l’Homme», dans le cas où sa plainte n’aboutit pas au niveau de la Cour de justice de la République française. Elle envisage aussi de saisir la Commission des droits de l’Homme des Nations unies.