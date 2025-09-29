-- -- -- / -- -- --
fusillade aux Etats-Unis: Au moins 4 morts et 8 blessés

Echorouk
Au moins quatre personnes ont été tuées et huit autres blessées lorsqu’un homme armé a ouvert le feu dimanche matin dans une église mormone à Grand Blanc Township, dans l’État américain du Michigan, ont indiqué les autorités locales.

Le chef de la police de Grand Blanc, William Renye, a déclaré à la presse que d’autres corps avaient été retrouvés à l’intérieur du bâtiment, portant le bilan à cinq morts, dont le suspect lui-même, abattu lors d’un échange de tirs avec les forces de l’ordre.

« Nous n’avons pas encore l’identité des victimes », a précisé le département de police dans un communiqué.

Selon Renye, le suspect, âgé de 40 ans, a foncé avec son véhicule à travers les portes principales de l’église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avant d’en sortir et de tirer plusieurs rafales sur les fidèles présents.

Les autorités du Michigan ont identifié l’assaillant comme étant Thomas Jacob Sanford, ancien marine américain et vétéran de la guerre en Irak, originaire de la ville voisine de Burton.

« Le service religieux était en cours. Il y avait des centaines de personnes à l’intérieur de l’église », a précisé Renye.

Un incendie s’est déclaré pendant l’attaque, mais a pu être maîtrisé. « Nous pensons que le feu a été déclenché volontairement par le suspect », a ajouté le chef de la police.

Les enquêteurs perquisitionnent actuellement le domicile de Sanford afin de déterminer le mobile de l’attaque.

Le président américain Donald Trump a qualifié la fusillade d’« attaque ciblée contre les chrétiens et les États-Unis », dans un message publié sur la plateforme sociale de la société Truth Social basée aux États-Unis.
« Cette épidémie de violence dans notre pays doit cesser immédiatement », a-t-il écrit.

Le FBI ainsi que l’Agence fédérale de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) assistent la police locale dans l’enquête.

