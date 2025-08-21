Gaza: 10 civils tués lors des attaques israéliennes

Il a été rapporté que 10 civils ont perdu la vie ce jeudi, dans les attaques de l’armée israélienne contre la bande de Gaza, dont 3 personnes qui attendaient une aide humanitaire.

Selon un article publié par l’agence officielle palestinienne WAFA, l’armée israélienne poursuit ses attaques contre des zones civiles dans différentes régions de la bande de Gaza.

Dans le sud, à Khan Younès, une frappe menée par un drone a coûté la vie à 5 membres d’une même famille.

Dans le centre de la bande de Gaza, sur la rue Salahaddin, des civils attendant une aide humanitaire ont été touchés par les attaques israéliennes, entraînant la mort de 3 personnes et de nombreux blessés.

Dans le nord, à Tuffah, un groupe de Palestiniens a été visé par un drone, faisant 2 morts et plusieurs blessés.

L’article souligne également que l’armée israélienne poursuit sans interruption ses destructions dans le quartier de Zaytoun, le plus grand de Gaza, ainsi que dans les zones de Sabra et Jebaliya.

Pour rappel, ces frappes interviennent dans un contexte de tensions persistantes dans la bande de Gaza, où les attaques israéliennes sur les zones civiles se poursuivent depuis plusieurs semaines.