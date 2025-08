Gaza: 20 Palestiniens tués quand un camion d’aide humanitaire s’est renversé

Dans la bande de Gaza, où l’armée israélienne impose la famine, 20 personnes ont perdu la vie lorsque un camion d’aide humanitaire, contraint par l’armée israélienne à emprunter une route dangereuse, s’est renversé sur des Palestiniens qui voulaient se procurer de la nourriture.

L’information a été délivrée, mercredi, dans un communiqué du bureau des médias du gouvernement de Gaza.

Le communiqué rappelle qu’Israël met délibérément en danger le petit nombre de camions d’aide humanitaire autorisés à entrer à Gaza et empêche ceux-ci d’atteindre les Palestiniens affamés.

Il est également souligné qu’Israël oblige les camions d’aide humanitaire entrant à Gaza à emprunter des routes bondés de civils affamés et privés de leurs besoins fondamentaux, exposant ainsi délibérément ces camions à des attaques.

La déclaration indique que “dans le chaos et les conditions catastrophiques délibérément créés par l’occupant israélien, 20 personnes ont perdu la vie et de nombreuses autres ont été blessées lorsque le camion transportant de la nourriture s’est renversé après avoir été contraint d’emprunter une route impraticable et dangereuse à Deir al-Balah, qui avait été bombardé auparavant par l’armée israélienne”.

Le communiqué affirme qu’Israël crée délibérément un climat de chaos, poussant les Palestiniens de Gaza à mettre leur vie en danger.

“L’occupant israélien continue de commettre le crime de famine collective contre 2,4 millions de personnes au milieu d’une catastrophe humanitaire sans précédent.”

Attirant l’attention sur le silence de la communauté internationale, la déclaration stipule : “Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette politique criminelle délibérée des forces d’occupation israéliennes, qui constitue un crime de génocide au sens du droit international humanitaire.”

Israël et les pays qui participent au système qu’il a mis en place, en particulier les États-Unis, ont été tenus pour responsables de la catastrophe humanitaire qui s’aggrave de jour en jour à Gaza.

Dans cette déclaration adressée à la communauté internationale, aux Nations unies et aux organisations de défense des droits de l’homme, un appel à une intervention urgente a été lancé afin de mettre fin aux crimes commis par Israël.

Il a été demandé que l’accès à la nourriture, aux fournitures médicales et aux produits de première nécessité soit assuré sans entrave et sans condition à Gaza, condamnée à la famine, et que les postes-frontières soient ouverts de manière sûre et durable.

Dans cette déclaration, qui utilise l’expression « la situation dans la bande de Gaza a dépassé toutes les limites », il a été souligné qu’Israël continuait de commettre des crimes systématiques à Gaza en raison de l’absence d’intervention nécessaire, du silence ou de l’indifférence, qui constituent une complicité directe et indirecte.

– Les attaques d’Israël contre la bande de Gaza

L’armée israélienne a repris ses attaques violentes le matin du 18 mars, après le cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier dans la bande de Gaza.

Au moins 61 200 Palestiniens ont perdu la vie et 150 671 ont été blessés dans les attaques menées par Israël contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Depuis le 18 mars, date à laquelle Israël a rompu le cessez-le-feu, 9 519 personnes ont perdu la vie et 38 630 ont été blessées lors des attaques menées par Israël contre Gaza.

Depuis le 27 mai, à Gaza, le nombre de morts et de blessés a atteint respectivement 1 568 et 11 230 à la suite d’attaques systématiques visant les Palestiniens dans les zones de distribution mises en place sous le couvert de l’aide humanitaire par la « Fondation d’aide humanitaire à Gaza », dirigée par Israël et les États-Unis.

L’armée israélienne a commencé à mettre en œuvre son plan d’attaque visant à étendre et à pérenniser l’occupation de la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé l’occupation de l’ensemble de la bande de Gaza.