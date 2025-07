Gaza: 23 morts et plusieurs dizaines de blessés dans les frappes israéliennes

Au moins 23 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza depuis jeudi matin, selon des sources médicales citées par Anadolu.

L’artillerie israélienne a bombardé des civils attendant la distribution d’aide près de la zone de Zikim, au nord de Gaza, faisant neuf morts et plusieurs dizaines de blessés.

Quatre personnes, dont une femme, ont péri lors d’une attaque de drone israélien contre une tente abritant des déplacés à Gaza-ville.

D’autres frappes israéliennes ont tué trois personnes à Deir al-Balah et trois autres dans le camp de réfugiés de Nuseirat.

Par ailleurs, des avions israéliens ont bombardé des habitations dans le camp de réfugiés de Bureij, causant deux morts et plusieurs blessés.

Deux personnes ont également perdu la vie après qu’une tente à l’ouest de Khan Younes, dans le sud de Gaza, ait été visée par l’armée israélienne.

Depuis octobre 2023, Israël a tué plus de 59 000 Palestiniens à Gaza, majoritairement des femmes et des enfants. Cette campagne militaire a dévasté l’enclave, provoqué l’effondrement du système de santé et entraîné de graves pénuries alimentaires.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également face à une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice liée à sa guerre contre l’enclave.