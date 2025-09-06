Gaza: Le bilan des morts atteint 64 300 alors que 3 Palestiniens supplémentaires succombent à la famine

Au moins 64 300 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2023 dans la guerre qualifiée de génocidaire menée par Israël contre la bande de Gaza, tandis que trois nouvelles victimes sont mortes de famine dans l’enclave, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Selon un communiqué du ministère, 69 corps ont été transférés dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, tandis que 422 personnes ont été blessées, portant le nombre total de blessés à 162 005 depuis le début de l’offensive israélienne.

« De nombreuses victimes restent piégées sous les décombres et sur les routes, les secouristes étant dans l’incapacité de les atteindre », précise le texte.

Le ministère a également indiqué que six Palestiniens ont été tués et plus de 190 blessés par des tirs de l’armée israélienne alors qu’ils tentaient de récupérer de l’aide humanitaire au cours des dernières 24 heures. Ainsi, le nombre de Palestiniens tués en cherchant de l’aide s’élève désormais à 2 362, tandis que 17 434 autres ont été blessés depuis le 27 mai.

Le ministère a ajouté que trois autres Palestiniens sont morts de malnutrition et de famine au cours des dernières 24 heures. Cela porte à 376 le nombre de victimes liées à la famine depuis octobre 2023, dont 134 enfants.

Depuis le 2 mars, les autorités israéliennes ont complètement fermé tous les points de passage de Gaza, plongeant les 2,4 millions d’habitants dans une situation de famine.

Une évaluation de la sécurité alimentaire, soutenue par l’ONU, a déjà confirmé l’existence de la famine dans le nord de Gaza et prévoit son extension vers le sud d’ici la fin du mois.

L’armée israélienne a repris ses attaques contre la bande de Gaza le 18 mars, tuant depuis 11 768 personnes et en blessant 49 964 autres, brisant ainsi un accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers conclu en janvier.

La campagne militaire en cours est désormais entrée dans son 700ᵉ jour, laissant le territoire dévasté et confronté à une famine généralisée.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également l’objet d’une procédure pour génocide devant la Cour internationale de Justice en raison de sa guerre contre l’enclave.