Gaza: plus d’enfants tués “en 4 mois” qu’en 4 ans de guerre dans le monde entier

Alerte l’ONU

Selon les chiffres du ministère de la santé de la bande de Gaza, plus de 12 300 enfants sont morts sur le territoire palestinien entre octobre et la fin du mois de février.

« Vertigineux. Le nombre d’enfants présumés tués en seulement quatre mois à Gaza est plus élevé que le nombre d’enfants tués en quatre ans dans l’ensemble des conflits à travers le monde », a assuré mardi 12 mars le patron de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA.

Philippe Lazzarini fait référence dans un message sur X aux chiffres des Nations unies, selon lesquels 12 193 enfants ont été tués dans des conflits dans le monde entre 2019 et 2022, a rapporté Le Monde. Il a comparé ces chiffres aux rapports du ministère de la santé de la bande de Gaza, administrée par le Hamas, qui font état de plus de 12 300 enfants morts sur le territoire palestinien entre octobre et la fin du mois de février. « Cette guerre est une guerre contre les enfants, a dénoncé Lazzarini. C’est une guerre contre leur enfance et leur avenir. »

Après cinq mois de guerre entre Israël et le Hamas sans trêve à l’horizon, la population, qui subit déjà les bombardements, est menacée par la famine. Pour pallier l’insuffisance de l’aide arrivant par voie terrestre dans le territoire dévasté par des mois de guerre, la communauté internationale cherche à diversifier les voies d’acheminement des aides vitales à la population.