L’armée de l’entité sioniste déclare avoir porté des frappes contre plus de 90 cibles dans la bande de Gaza, dont le domicile de Yahya Sinwar, le chef politique et militaire du mouvement.

La même source a tiré le bilan ce 16 mai au matin de ses propres représailles.

Ainsi, au cours des dernières 24 heures, la partie sioniste a porté des frappes contre plus de 90 cibles des mouvements du Hamas dans toute la bande de Gaza.

L’armée israélienne a également annoncé avoir mené une attaque contre la maison de Yahya Sinwar, chef politique et militaires du Hamas, ainsi que celle de son frère Muhammad Sinwar, en charge de l’approvisionnement et des effectifs de l’organisation dans la ville de Khan Younès.

Le bilan s’alourdit

Dans la nuit du 15 au 16 mai, le nombre de blessés et de victimes suite a ces violences pour le sixième jour consécutif s’est alourdi du côté palestinien pour atteindre les 174 morts, dont 47 enfants, et 1.200 blessés, selon les autorités palestiniennes.

La partie israélienne a annoncé que, depuis le début de la semaine, au total, plus de 2.300 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza, provoquant 10 morts, dont un enfant et un soldat, ainsi que plus de 560 blessés.

Alors que des dirigeants et des organisations internationales ont exprimé leurs préoccupations suite a l’attaque effectuée le 15 mai par les israéliens contre le batiment abritant les sièges des journalistes d’AP et d’Al Jazeera sous prétexte que le Hamas opérait depuis ces lieux, Benyamin Netanyahou a précisé samedi au soir que leur opération était toujours en cours et qu’elle durerait autant qu’il faut.