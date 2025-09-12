-- -- -- / -- -- --
Gendarmerie nationale: Démantèlement d’un réseau criminel international spécialisé dans le trafic illicite de psychotropes

Echorouk
Les services de la Gendarmerie nationale ont démantelé un réseau criminel organisé à ramification internationale spécialisé dans la contrebande et le trafic illicite de substances psychotropes, et procédé à la saisie de 129.500 capsules psychotropes, indique jeudi un communiqué de ce corps de sécurité.

“Ce réseau criminel opérait depuis la frontière libyenne jusqu’aux wilayas Est du pays”, a précisé la même source, ajoutant que “l’opération s’est soldée par la saisie de 129.500 capsules psychotropes (Prégabaline), d’un tracteur, d’un véhicule tout-terrain et de sommes d’argent”.

“L’opération a également permis l’arrestation de trois (3) membres du réseau, dont un baron de la drogue déjà condamné dans des affaires similaires, tandis que trois (3) autres demeurent en fuite”, conclut le communiqué.

