-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Ghaza: 16 martyrs dans des attaques de l’armée sioniste

Echorouk
  • 6
  • 0
Ghaza: 16 martyrs dans des attaques de l’armée sioniste

Au moins 16 Palestiniens sont tombés en martyrs jeudi, dont cinq alors qu’ils attendaient des distributions d’aide alimentaire, suite à des attaques des forces d’occupation sionistes dans diverses zones de la bande de Ghaza, a rapporté l’agence de presse palestinienne (Wafa).

Les forces d’occupation ont ouvert le feu sur un groupe de civils près d’un centre d’aide au nord de Rafah, dans le sud de la bande de Ghaza, faisant cinq martyrs et des dizaines de blessés, souligne Wafa qui cite des sources médicales.

Au nord-est de la ville de Ghaza, deux Palestiniens sont tombés en martyrs suite à un bombardement par l’armée sioniste du quartier d’Al-Tuffah, ajoute la même source.

Par ailleurs, la citoyenne Amel Salem Al-Amour est tombée en martyre des suites de blessures subies lors d’une précédente attaque contre sa tente dans la ville de Khan Younes.

Le bilan de l’agression génocidaire menée par les forces de l’occupation sioniste contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023, s’élève à 61.722 martyrs et 154.525 blessés, selon le dernier bilan actualisé mercredi par les autorités sanitaires palestiniennes.

Articles en Relation
Eau potable: Plus de 120 000 analyses par an pour garantir la qualité

Eau potable: Plus de 120 000 analyses par an pour garantir la qualité

France: Une avocate dépose plainte contre Retailleau

France: Une avocate dépose plainte contre Retailleau

USM Alger : Abdelhak Benchikha nouvel entraîneur

USM Alger : Abdelhak Benchikha nouvel entraîneur

La décision historique du Président de la République entre en vigueur

La décision historique du Président de la République entre en vigueur

Constantine: 3 morts et 43 blessés dans un accident de la route

Constantine: 3 morts et 43 blessés dans un accident de la route

France: Des actions en justice contre une ex-ministre pour des propos racistes

France: Des actions en justice contre une ex-ministre pour des propos racistes

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus