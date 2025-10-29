-- -- -- / -- -- --
Ghaza: au moins 50 martyrs et 200 blessés dans des raids sionistes

La Défense civile palestinienne de la bande de Ghaza a indiqué qu’au moins 50 palestiniens sont tombés en martyrs dans des frappes de l’armée d’occupation sioniste dans le territoire palestinien, selon un bilan annoncé ce mercredi.

«Au moins 50 personnes sont tombées en martyrs et des dizaines d’autres blessées à la suite des frappes sionistes sur la bande de Ghaza, et nos équipes continuent de travailler pour récupérer les corps et les blessés sous les décombres», a déclaré Mahmoud Basal, porte-parole de la Défense civile.

Il avait auparavant indiqué que cinq personnes sont tombées en martyrs mardi dans une attaque de l’armée d’occupation sioniste dans le sud du territoire palestinien, portant à sept le bilan des martyrs dans les bombardements de la journée.

Une frappe sioniste a touché un «véhicule civil (…) à Khan Younes, dans le sud de la bande de Ghaza» et a fait «au moins cinq martyrs», a indiqué Mahmoud Bassal.

  1. Bassal avait fait état plus tôt du martyr de deux Palestiniens lors d’une frappe aérienne de l’armée sioniste dans la ville de Ghaza, dans le nord du territoire.
