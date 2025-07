Ghaza: Au moins 93 martyrs dans des tirs de l’armée sioniste contre des Palestiniens venus chercher de la nourriture

La Défense civile palestinienne de la bande de Ghaza a déclaré que les forces sionistes avaient tiré, hier dimanche sur des Palestiniens qui tentaient de récupérer de l’aide humanitaire dans le petit territoire, faisant 93 martyrs.

L’ONU et des ONG font régulièrement état d’un risque de famine dans la bande de Ghaza assiégée par l’entité sioniste pendant plus de 21 mois de sauvage agression. Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a déclaré à la presse que 93 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d’autres ont été blessées à la suite de «tirs de l’occupation sioniste sur des personnes attendant de l’aide» en différents points du territoire.

Il a précisé que 80 Palestiniens sont tombés en martyrs dans la zone de Zikim, au nord-ouest de la ville de Ghaza (nord). Le Programme alimentaire mondial (PAM) a confirmé de son côté qu’un de ses convois transportant de l’aide alimentaire était entré, dimanche matin dans la bande de Ghaza et avait rencontré, dans le secteur de Zikim, «d’immenses foules de civils affamés qui ont essuyé des tirs».

Le PAM a jugé «totalement inacceptable» toute violence contre ces civils.

La défense civile palestinienne a par ailleurs fait état de 23 autres Palestiniens tombés en martyrs dans différents endroits de l’enclave. Le bilan de l’agression génocidaire menée par l’occupation sioniste contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023, s’est alourdi à 58 895 martyrs et 140 980 blessés, ont indiqué dimanche les autorités sanitaires palestiniennes. Selon la même source, les corps de 130 martyrs et 495 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Ghaza au cours des dernières 24 heures.