Ghaza: Le bilan s’alourdit à 61.599 martyrs et 154.088 blessés

Le bilan de l’agression génocidaire menée par les forces de l’occupation sioniste contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023, s’est alourdi à 61.599 martyrs et 154.088 blessés, ont indiqué mardi les autorités sanitaires palestiniennes.

Selon la même source, les corps de 100 martyrs et 513 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Ghaza au cours des dernières 24 heures.

Les autorités sanitaires palestiniennes ont ajouté que 10.078 Palestiniens sont tombés en martyrs et 42.047 autres ont été blessés depuis le 18 mars dernier, date de la reprise de l’agression sioniste, notant que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres.

Elles ont également souligné que le bilan des attaques de l’armée sioniste visant les Palestiniens qui attendaient l’aide humanitaire à Ghaza s’élève à 31 martyrs et 388 blessés durant les dernières 24 heures, tandis que le bilan global est de 1.838 martyrs et 13.409 blessés.

APS