Ghaza: l’UNRWA appelle à une action immédiate pour éviter une aggravation de la crise humanitaire

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a souligné la nécessité d'”une action immédiate” pour éviter une aggravation de la crise humanitaire dans la bande de Ghaza, où l’occupant sioniste continue d’entraver l’entrée de l’aide.”A Ghaza, les fournitures de première nécessité s’épuisent”, déclare Juliette Touma, directrice de la communication de l’UNRWA, dans un message publié samedi sur les réseaux sociaux.”Cela signifie que les bébés et les enfants se couchent le ventre vide”, a-t-elle déploré.

Et de souligner que “six semaines après le début du siège imposé par (l’entité sioniste) qui bloque l’entrée de l’aide humanitaire et des fournitures commerciales, les stocks alimentaires sont presque épuisés, les boulangeries fermées et la faim se propage”.”Une action immédiate est nécessaire pour éviter une aggravation de la crise humanitaire” à Ghaza, a-t-elle lancé.

Les appels au rétablissement immédiat du cessez-le-feu et à l’accès humanitaire sans entrave à Ghaza ne cessent de se multiplier ces derniers jours. Mais l’occupant sioniste continue de faire la sourde oreille en bloquant l’entrée de l’aide à l’enclave assiégée.