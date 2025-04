Glissement de terrain à Oran: Relogement de 182 familles sinistrées à Misserghine

Le wali d’Oran, Samir Chibani, a déclaré à la presse, en marge de cette opération, que cette action a été menée en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné une prise en charge immédiate des citoyens affectés par cet incident survenu dans la nuit du samedi à dimanche.

Les familles ont été relogées à la cité de 900 logements publics locatifs dans la commune de Misserghine.

Le wali a indiqué que les services de la wilaya ont procédé, dès les premières heures de la matinée, en coordination avec l’Organisme national de Contrôle technique de la construction (CTC), à une inspection complète des habitations présentant un danger pour les habitants.

Il a été recensé 182 familles vivant dans des logements gravement endommagés et menacés d’effondrement, classés en zone rouge, a-t-il fait savoir.

Pour cette opération, 50 cadres du CTC et de divers services des daïras et communes d’Oran, de Misserghine et de Boutlélis ont été mobilisés, en plus d’agents des services communaux concernés et de camions.

Pour rappel, quatre personnes sont mortes et treize autres ont été blessées dans un glissement de terrain survenu dans une zone appelée “Terrain Chabat” au quartier Sanaouber dans la commune d’Oran.

Une délégation ministérielle s’est rendue à Oran sur ordre de Monsieur le président de la République pour s’enquérir de l’état de santé des blessés et trouver des solutions pour les sinistrés.

La délégation comprenait le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, ainsi que le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, accompagnés du Directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui et du Directeur général de la Protection civile, Boualem Bourelaf.

La délégation s’est d’abord rendue sur les lieux du sinistre à “Terrain Chabat” dans le quartier Sanaouber, puis au service des urgences du CHU “Dr Benzerjeb” d’Oran pour s’enquérir de la santé des blessés et s’assurer de leur prise en charge médicale.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré à la presse, à l’issue d’une réunion de la délégation ministérielle avec les autorités locales au siège de la wilaya, qu’il a été décidé de reloger, dès ce dimanche soir, toutes les familles se trouvant en danger et dont les habitations risquent de s’effondrer sur le site du glissement de terrain.

Il a souligné que “toutes les dispositions ont été prises en coordination avec le ministre de l’Habitat et les autorités locales pour la prise en charge de ces familles”.