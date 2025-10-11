-- -- -- / -- -- --
Hadj 2026: Installation de la délégation préparatoire multisectorielle à Djeddah

L’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a annoncé, vendredi dans un communiqué, l’installation de la délégation préparatoire multisectorielle chargée d’entamer ses missions de terrain en vue de préparer les différents aspects organisationnels et logistiques en prévision de la saison du hadj 1447H/2026.

La cérémonie d’installation s’est tenue au siège du consulat général d’Algérie à Djeddah, au Royaume d’Arabie Saoudite. La délégation est présidée par le directeur général de l’ONPO, M. Taher Braik, précise la même source.

La délégation, composée des représentants de différents départements ministériels et organismes participant à l’organisation et à la préparation de la saison du hadj, est arrivée jeudi à l’aéroport international Roi Abdelaziz, rappelle le communiqué.

Le déplacement de la délégation s’inscrit dans le cadre du lancement “des démarches préparatoires destinées à réunir toutes les conditions nécessaires pour permettre aux pèlerins algériens d’accomplir leurs rites dans les meilleures conditions”, conclut le communiqué.

Gaza: Hamas conclue un accord de cessez-le-feu à Gaza

Le président de la République félicite l’équipe nationale de football pour sa qualification à la Coupe du Monde 2026

L’armée sioniste commence un retrait progressif vers l’est de la bande de Gaza

Somalie-Algérie: Les “Verts” à 90 minutes du rendez-vous des Amériques

Les frappes israéliennes se poursuivent à Gaza malgré l’annonce d’un cessez-le-feu

France: Sébastien Lecornu reconduit à Matignon par Emmanuel Macron

