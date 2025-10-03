Hadj 2026: L’Office national du pèlerinage lance un appel à la soumission d’offres techniques

L’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a invité, jeudi dans un communiqué, les entreprises et établissements habilités à fournir des services au profit des pèlerins algériens, à soumettre leurs offres techniques et financières, conformément aux cahiers des charges relatifs à l’opération, en prévision de la saison du Hadj 1447H/2026.

Ces services concernent “l’hébergement des pèlerins à La Mecque et à Médine, la restauration, la prise en charge des hadjis sur leur lieu d’hébergement, le transport (circuit complet), ainsi que le transfert des bagages, outre le suivi médical des pèlerins et la location des locaux du Bureau des affaires des pèlerins algériens à Médine”, a précisé le document.

Pour participer à la soumission des offres mentionnées, “l’entreprise ou l’établissement doit être agréé et légalement habilité à fournir les services demandés au Royaume d’Arabie Saoudite”.

S’agissant de la publication et du retrait du cahier des charges, le communiqué a indiqué “que les parties intéressées peuvent le consulter et le retirer, en le téléchargeant sur le site web officiel de l’ONPO, via le lien suivant : www.onpo.dz ou sur sa page officielle sur Facebook: https://www.facebook.com/dzonpo”.

A cet effet, l’ONPO a fixé le délai de préparation des offres à dix (10) jours à compter d’aujourd’hui (2 octobre), précisant que les dossiers doivent être déposés auprès du consulat général d’Algérie à Djeddah, du dimanche 5 octobre jusqu’au samedi 11 octobre 2025, à 12h00, conclut le communiqué.