Hamas annonce que l’échange de prisonniers avec Israël pourrait débuter lundi

Le Hamas a annoncé que le processus d’échange de prisonniers avec Israël pourrait débuter lundi.

« Les opérations d’échange de prisonniers commenceront très probablement lundi », a déclaré Moussa Abou Marzouk, membre du Bureau politique du Hamas, lors d’une émission télévisée.

Il a précisé que le Hamas adopte une attitude de non-célébration lors de la remise des prisonniers, sans cérémonies militaires ni festivités.

Abou Marzouk a également indiqué que l’armée israélienne s’était retirée jusqu’à la frontière connue sous le nom de « ligne jaune » dans le cadre du cessez-le-feu, tout en maintenant le contrôle sur environ 53 % de la bande de Gaza.

« Les limites de retrait fixées par Israël ne sont ni correctes ni planifiées. Elles ont été déterminées de manière aléatoire », a-t-il ajouté. « Nous n’accepterons jamais que l’occupation conserve ses positions actuelles. »

Il a ajouté que des soldats américains ont été déployés dans la région pour surveiller la mise en œuvre du cessez-le-feu, mais qu’ils seront stationnés du côté israélien, et non à l’intérieur de Gaza.

« La période à venir sera marquée par des discussions sur un projet national et la présence d’une force de paix dans la bande de Gaza et en Cisjordanie », a-t-il expliqué.

Le responsable du Hamas a également invité l’Autorité palestinienne à une « réunion complète visant à établir un consensus national ».

Abou Marzouk a souligné : « Un consensus national inclusif est la seule voie pour sortir de la crise que traverse la cause palestinienne. Nous avons accepté le plan de Trump et le cessez-le-feu pour protéger les intérêts de notre peuple. Le Hamas ne prendra jamais seul des décisions concernant le destin du peuple palestinien. »