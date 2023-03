« Happy Ramadan »: Les rues de Londres décorées pour la toute première fois

En cette année 2023, à l’occasion du début du Ramadan, des illuminations symbolisant l’islam ont été installées dans un quartier touristique du centre de Londres. Une initiative inédite que le Brexit n’a manifestement pas été en mesure de contrarier…

« Happy Ramadan » à Londres

Pour la première fois, l’emblématique quartier West End situé dans le centre de Londres a été décoré pour marquer le mois du Ramadan, qui doit débuter mercredi 22 mars.

La rue Coventry, qui relie deux des places les plus fréquentées de la ville, Piccadilly et Leicester Square, a été illuminée avec le message « Joyeux Ramadan », des lumières représentant des croissants de lune et des étoiles, ainsi que des lanternes traditionnelles appelées « fanous », couramment utilisées pour décorer les rues du Moyen-Orient pendant le mois de jeûne.