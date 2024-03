HRW appelle à des sanctions et un embargo sur les armes à destination de l’entité sioniste 

L’ONG Human Rights Watch (HRW) a appelé dimanche la communauté internationale à imposer des sanctions contre l’entité sioniste pour l’irrespect des mesures provisoires émises par la Cour de justice internationale (CIJ), afin de prévenir un génocide à Ghaza, et décider un embargo sur les armes à sa destination.

Les Etats doivent imposer des sanctions et un embargo sur les armes à destination de l’entité sioniste, afin de l’amener à se conformer à l’ordonnance émise par la CIJ le 26 janvier dernier, a écrit l’organisation sur la plateforme X, notant que l’entité sioniste “ne s’est pas conformée aux ordonnances de la CIJ et n’a pas travaillé pour fournir de l’aide et des services de base aux Palestiniens dans la bande de Ghaza”.

Dans un premier verdict rendu le 26 janvier dans l’affaire opposant l’Afrique du Sud à l’entité sioniste pour génocide à Ghaza, la CIJ a ordonné à l’occupant sioniste de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide contre les Palestiniens, dont notamment le ciblage des civils.

La CIJ a, également, demandé à l’entité sioniste de prendre des mesures immédiates et effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire dont l’enclave palestinienne a besoin.

C’est la première fois, depuis son occupation des territoires palestiniens en 1948, que l’entité sioniste comparait devant la CIJ, plus haute instance judiciaire des Nations unies.

Depuis le 7 octobre 2023, l’entité sioniste mène une agression dévastatrice dans la bande de Ghaza, faisant 31.645 martyrs et 73.676 blessés depuis le 7 octobre dernier, et poussant 85% de la population ghazaouie à se déplacer, en raison de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments.