IATF 2025: Arrivée du président de la République au Centre international des conventions pour procéder à l’ouverture officielle

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé ce matin au Centre International des Conventions Abdelatif Rahal d’Alger pour procéder à l’ouverture officielle de la quatrième édition de la Foire Commerciale Intra-Africaine IATF2025.

Plusieurs chefs d’Etats ont été accueillis hier par le président de la République à l’aéroport international Houari Boumédiene en vue de participer à ce rendez-vous d’envergure africaine, mais aussi internationale si l’on prend en compte les quelques 140 pays participant à cette quatrième édition en tant que partenaires de l’Afrique.