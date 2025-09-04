IATF: Arrivée en Algérie de plusieurs hauts dirigeants et responsables africains

Plusieurs hauts dirigeants et responsables africains sont arrivés, mercredi, à l’aéroport international d’Alger, pour participer à la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), prévue du 4 au 10 septembre à Alger.

Dans ce cadre, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a accueilli le président de la République du Tchad, M. Mahamat Idriss Déby, le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed Younes El-Menfi, et le président de la République tunisienne, M. Kais Saïed.

Ont également rejoint Alger plusieurs ministres et hauts responsables africains, dont l’ancien président de la République du Niger, M. Mahamadou Issoufou, accueilli par le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, M. Kamel Rezig, en sus du président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), M. Brahim Ghali.

Rezig a ensuite accueilli le ministre du Commerce et de l’Industrie de la République centrafricaine, Thierry Patrick Akoloza, et le ministre du Commerce et de l’Industrie de la République de Sierra Leone, Alpha Ibrahim Sesay, en sus de la vice-présidente de la Commission de l’Union africaine, la diplomate algérienne Selma Haddadi.

Le ministre a également accueilli le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, ainsi que le ministre rwandais du Commerce et de l’Industrie, Prudence Sebahizi.

Dans le même sillage, les deux ministres Kamel Rezig et Tayeb Zitouni, ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, ont reçu plusieurs de leurs homologues africains, parmi lesquels le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économique de la République d’Ouganda, Matia Kasaija, et le ministre de l’Industrie et du Commerce de la République du Sénégal, Serigne Gueye Diop.

Parmi les délégations présentes figurent également la ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement de la République du Nigeria, Mme Jumoke Oduwole, le ministre des Ressources minérales, de l’Energie, de l’Industrie et du Commerce de la République-Unie de Tanzanie, ainsi que le ministre des affaires étrangères de la République du Mozambique, Mme Maria Manuela Dos Santos Lucas, accompagné du ministre des Sports du Mozambique.

Sont également présents le Premier ministre du Burundi, M. Nestor Ntahontuye, ainsi que l’ancien président du Nigeria, M. Olusegun Obasanjo, en sa qualité de président du Conseil consultatif de l’IATF, tous deux accueillis par le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri.

D’autres dirigeants et responsables africains sont attendus dans les prochaines heures à l’aéroport international Houari Boumediene pour prendre part à cet événement économique continental qui verra la participation de délégations de 140 pays et de plus de 2.000 entreprises africaines et internationales.

APS