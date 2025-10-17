Importation de 10.000 bus: le Premier ministre préside à Chlef une cérémonie de remise d’autorisations

Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a présidé, jeudi dans la wilaya de Chlef, la cérémonie de remise d’autorisations dans le cadre de l’importation de 10.000 bus, en application des mesures décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des engagements du président de la République, visant à renforcer le parc national de transport, notamment le transport public.

La cérémonie s’est déroulée au terme de la visite de travail effectuée par M. Sifi Ghrieb dans la wilaya de Chlef, chargé par le président de la République.

Par la même occasion, des conventions ont été signées entre la Bourse algérienne de la sous-traitance et du partenariat Ouest (BSTPO) et des représentants d’usines de pièces de rechange et de sous-traitants locaux, en vue d’augmenter le taux d’intégration nationale dans le domaine de l’industrie mécanique et d’étendre cette expérience à d’autres produits à l’avenir.