Indonésie: Un puissant séisme de magnitude 6,5 frappe au large de la ville d’Abepura

Un puissant séisme de magnitude 6,5 a secoué jeudi la ville d’Abepura, dans l’est de l’Indonésie, selon l’Institut américain de géophysique (US Geological Survey).

Le tremblement de terre s’est produit à environ 190 kilomètres d’Abepura, dans la province de Papouasie, vers 05h48 GMT. La profondeur de l’épicentre a été mesurée à 34 kilomètres.

Selon l’Agence indonésienne de géophysique, BMKG, la magnitude du séisme aurait toutefois été de 6,8.

Aucun dégât immédiat n’a été signalé dans la ville, qui compte plus de 60 000 habitants.