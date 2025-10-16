-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Indonésie: Un puissant séisme de magnitude 6,5 frappe au large de la ville d’Abepura

Echorouk
  • 4
  • 0
Indonésie: Un puissant séisme de magnitude 6,5 frappe au large de la ville d’Abepura

Un puissant séisme de magnitude 6,5 a secoué jeudi la ville d’Abepura, dans l’est de l’Indonésie, selon l’Institut américain de géophysique (US Geological Survey).

Le tremblement de terre s’est produit à environ 190 kilomètres d’Abepura, dans la province de Papouasie, vers 05h48 GMT. La profondeur de l’épicentre a été mesurée à 34 kilomètres.

Selon l’Agence indonésienne de géophysique, BMKG, la magnitude du séisme aurait toutefois été de 6,8.

Aucun dégât immédiat n’a été signalé dans la ville, qui compte plus de 60 000 habitants.

Articles en Relation
Israël rouvre le passage de Rafah à Gaza après la restitution des corps de quatre prisonniers

Israël rouvre le passage de Rafah a Gaza après la restitution des corps de quatre prisonniers

France: L’ancien président Nicolas Sarkozy sera emprisonné à compter de mardi 21 octobre

France: L’ancien président Nicolas Sarkozy sera emprisonné a compter de mardi 21 octobre

Le président de la République honore les athlètes qui se sont distingués dans différentes compétitions internationales

Le président de la République honore les athlètes qui se sont distingués dans différentes compétitions internationales

Autorité nationale indépendante des élections: Ouverture de la révision périodique des listes électorales à partir de lundi prochain

Autorité nationale indépendante des élections: Ouverture de la révision périodique des listes électorales a partir de lundi prochain

BMS: Des averses orageuses et chutes de grêle sur des wilayas de l’est du pays jusqu’à jeudi

BMS: Des averses orageuses et chutes de grêle sur des wilayas de l’est du pays jusqu’a jeudi

les Verts célèbrent avec les supporters la qualification au Mondial 2026

les Verts célèbrent avec les supporters la qualification au Mondial 2026

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus