Insécurité en France: Les appels à la démission du ministre de l’Intérieur se multiplient

Les appels à la démission du ministre de l’Intérieur français, Bruno Retailleau, se multiplient dans le pays après la défaillance avérée de son département dans la protection d’un jeune Français musulman, tué froidement dans une mosquée.

Ainsi, la député du groupe Ecologiste et Social, Sabrina Sebaihi, a appelé Bruno Retailleau à démissionner “sans délai de son poste”, soulignant que son départ “est la seule issue décente pour lui”.

“Vendredi dernier, Aboubakeur Cissé a été massacré, poignardé dans une mosquée d’une cinquantaine de coups de couteau pendant qu’il priait, tué parce que musulman. Face à cet attentat terroriste islamophobe: où était le ministre chargé de protéger tous nos concitoyens quelle que soit leur confession ?”, a déploré Mme Sebaihi dans son intervention devant l’Assemblée française.

Rappelant qu’il a fallu attendre deux jours pour que Retailleau réagisse et deux jours pour qu’il se déplace, non pas sur les lieux du crime ou auprès de sa famille, mais juste à la sous-préfecture d’Alès, “loin des regards, loin du réel”, la députée a signifié au ministre de l’Intérieur présent dans l’hémicycle qu’il est aussi ministre des cultes et qu’en agissant ainsi, il a “non seulement failli, mais a trahi sa charge”.

“Pourtant vous êtes aussi ministre des cultes ! Mais vous avez trahi votre charge, vous avez failli ! Votre silence, votre mépris, votre désertion ne sont pas une simple faute politique, c’est une faute morale! C’est le signe que pour vous la vie d’un citoyen musulman vaut moins que celle d’un autre”, s’est-elle indignée.

“Alors je n’ai qu’un seul message pour vous : La République mérite mieux que vous, la République exige mieux que vous ! La seule issue décente pour vous monsieur Retailleau : c’est votre démission. Les Français ont besoin d’un ministre à plein temps pour les protéger, allez-vous-en !”, a-t-elle lancé en direction du ministre, estimant que l’assassinat de ce jeune est la conséquence des nombreuses campagnes de haine lancées par Retailleau à l’encontre des musulmans.

La position de la députée est partagée par le sénateur socialiste, Alexandre Ouizille, qui a déploré l’attitude de Retailleau, lequel s’est “laissé aller à des propos d’estrade disant qu’il fallait mettre à bas la pratique cultuelle de centaines de milliers de femmes musulmanes” en France.