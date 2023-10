Israel a ordonné un blocus complet de Gaza

«Pas d’électricité, pas d’eau, pas de gaz», vient déclarer le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant. Quelque 2,3 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza, un territoire densément peuplé et éprouvé par la pauvreté, sous blocus israélien depuis 2007.

Dans la nuit du 8 au 9 octobre, l’aviation israélienne a ciblé plus de 500 sites du Hamas et du Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza, selon l’Armée de défense d’Israël.

L’armée israélienne a annoncé plus d’un demi-millier de frappes aériennes sur des sites dans la bande de Gaza.

“Cette nuit les chasseurs et hélicoptères de Tsahal, […], (ainsi que) l’artillerie ont porté des frappes sur plus de 500 sites terroristes du Hamas et le Jihad islamique* dans la bande de Gaza”, a-t-elle révélé.

Selon ses informations, sept centres de commandement du Hamas, un bâtiment utilisé par un haut gradé de la marine du Hamas et un centre de commandement du Jihad islamique ont été attaqués, tout comme plusieurs immeubles.

L’Allemagne «suspend provisoirement» l’aide au développement aux Palestiniens

L’Allemagne «suspend provisoirement» l’aide au développement pour les Territoires palestiniens, dans l’attente d’un «contrôle» de son utilisation, a indiqué lundi une porte-parole du ministère du Développement.

«Cela signifie que (l’aide) n’est pas versée pour le moment, pendant le contrôle, mais cela ne veut pas dire que cela est arrêté» définitivement, a précisé la porte-parole lors d’un point presse du gouvernement.