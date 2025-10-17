Israël frappe 12 sites au Liban malgré le cessez-le-feu

L’armée israélienne a lancé jeudi 12 frappes aériennes dans le sud et l’est du Liban, violant de nouveau le cessez-le-feu en vigueur depuis novembre 2024, selon l’agence nationale libanaise NNA.

Deux frappes ont touché Bnaafoul dans le sud, une troisième Khirbet Dweir entre Sarafand et Baysariyeh. Des jets israéliens ont également bombardé la zone entre Roumine et Houmine (district de Nabatieh), tandis qu’un drone a frappé Blida (Marjayoun) pendant la récolte d’olives.

Les districts de Sidon, Marjayoun, Bint Jbeil et Baalbek ont été ciblés, provoquant d’importantes explosions et la panique des habitants. Israël affirme viser des infrastructures du Hezbollah utilisées pour le stockage d’armes dans la Bekaa et le sud du Liban.

Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé une volonté israélienne de détruire les infrastructures productives et d’entraver la reprise économique sous prétextes sécuritaires. Il a annoncé que le Liban augmentera progressivement ses troupes au sud du fleuve Litani à 10 000 d’ici fin 2025 pour sécuriser les frontières après le retrait israélien.

Lors d’une rencontre avec le commandant de la FINUL, Diodato Abagnara, Aoun a indiqué que l’armée libanaise travaillera avec la FINUL pour appliquer la résolution 1701 de l’ONU et reprendra progressivement le contrôle des positions occupées par les forces de l’ONU d’ici fin 2027.

Adoptée en 2006, la résolution 1701 prévoit l’arrêt complet des hostilités entre le Hezbollah et Israël, et l’instauration d’une zone démilitarisée entre la Ligne Bleue et le Litani, à l’exception de l’armée libanaise et de la FINUL. Le cessez-le-feu conclu en novembre 2024 a mis fin à un cycle d’attaques transfrontalières ayant fait plus de 4 000 morts et 17 000 blessés. Israël devait se retirer entièrement du sud du Liban en janvier 2025, mais conserve encore cinq avant-postes frontaliers.