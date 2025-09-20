-- -- -- / -- -- --
Israël libère 9 Palestiniens de Gaza après des mois de détention brutale

Echorouk
L’armée israélienne a libéré vendredi neuf Palestiniens originaires de la bande de Gaza, apparus exténués après plusieurs mois de détention dans des conditions extrêmement dures.

Selon des sources médicales citées par Anadolu, les détenus ont été transférés à l’hôpital Al-Aqsa, dans le centre de Gaza, pour des examens médicaux après leur libération par le point de passage de Kissufim, au sud-est de la province centrale.

Les mêmes sources ont indiqué que les véhicules du Comité international de la Croix-Rouge transportent généralement les Palestiniens libérés par Israël vers les hôpitaux de Gaza. Plusieurs des prisonniers libérés semblaient physiquement affaiblis après des mois d’incarcération.

Bien qu’aucune déclaration directe n’ait été recueillie sur leurs conditions de détention, d’anciens prisonniers ont déjà témoigné avoir subi malnutrition et blessures liées à des tortures physiques sévères dans les prisons israéliennes, dénonçant des conditions ne respectant pas les standards minimaux des droits humains.

Israël libère ponctuellement des détenus palestiniens arrêtés lors de sa campagne génocidaire en cours à Gaza, qui dure depuis près de deux ans.

La Société des prisonniers palestiniens a de son côté indiqué que des milliers de Gazaouis ont été arrêtés dans un climat d’opacité et de disparitions forcées, et soumis à des conditions de détention dures et terrifiantes, destinées à infliger un maximum de souffrances.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une offensive génocidaire sur Gaza, ayant tué plus de 65 100 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants. Des centaines de milliers ont été déplacés, tandis que la famine a coûté la vie à au moins 435 personnes, dont 147 enfants.

