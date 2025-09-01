Israël: Netanyahu rejette l’accord partiel d’échange de prisonniers accepté par le Hamas

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a fermé la porte à l’accord partiel d’échange de prisonniers que le Hamas avait accepté, en affirmant que ce sujet « n’était pas à l’ordre du jour ».

Selon la presse locale, l’accord partiel d’échange de prisonniers a été évoqué lors de la réunion du cabinet de sécurité qui s’est tenue dimanche.

Le ministre de la Sécurité nationale d’extrême droite, Itamar Ben Gvir, avait demandé un vote sur une proposition contre cet accord. Netanyahu a indiqué qu’un tel vote n’était pas nécessaire et que l’accord avec le Hamas “n’était pas à l’ordre du jour”.

– Gaza : l’occupation au centre des discussions

Lors de cette réunion, présidée par Netanyahu, l’accent a été mis sur l’occupation de la ville de Gaza et sur les démarches de certains pays, dont la France, visant à reconnaître la Palestine.

L’armée israélienne a présenté au cabinet ses plans concernant l’occupation de Gaza.

Le cabinet a également examiné diverses options face aux initiatives internationales, notamment l’annexion de la Cisjordanie occupée par Israël et l’imposition de sanctions contre l’Autorité palestinienne.