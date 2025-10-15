-- -- -- / -- -- --
Israël rouvre le passage de Rafah à Gaza après la restitution des corps de quatre prisonniers

Israël a décidé de rouvrir le passage de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, selon les médias locaux.

Le diffuseur public israélien KAN a indiqué que « l’échelon politique » avait décidé de rouvrir mercredi matin le passage de Rafah entre l’Égypte et Gaza pour l’entrée de l’aide humanitaire dans l’enclave, après que le Hamas a restitué mardi soir quatre autres corps de prisonniers israéliens.

Quatre autres corps devraient être reçus dans les prochaines heures, a précisé KAN.

