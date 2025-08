Journée nationale de l’ANP: Un lien sacré avec le peuple et une doctrine défensive ancrée

L’Algérie célèbre, lundi, la Journée nationale de l’Armée nationale populaire (ANP), instituée par le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, en consécration du lien sacré entre le peuple et son Armée et en reconnaissance du rôle de l’institution militaire dans le processus d’édification et dans la défense de l’unité et de la souveraineté du pays.

Ce lien unique en son genre est une source de fierté pour tous les Algériens, qui participent massivement à l’ensemble des activités et événements organisés par l’ANP, comme en témoigne l’affluence historique enregistrée lors du défilé militaire du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale, supervisé par le président de la République qui avait affirmé, dans une allocution prononcée à cette occasion, avoir veillé à ce que ce défilé “soit à la hauteur des dimensions et de la symbolique de cet anniversaire” et qu’il “incarne le lien sacré de cohésion entre le peuple et les éléments de l’ANP, qui sont issus de ce peuple et qui s’acquittent de leurs missions avec un sens élevé de patriotisme, un engagement indéfectible et un nationalisme authentique”.

Le président de la République avait, en outre, rappelé que “la doctrine de l’Armée nationale populaire est défensive” et que “son armement est destiné exclusivement à la défense de l’Algérie et à la protection de sa souveraineté nationale, en sus de la contribution à l’instauration de la sécurité et de la paix internationales, conformément aux engagements internationaux et régionaux de notre pays, dans le respect du droit international et dans le cadre de nos principes et règles constitutionnelles”.

Consciente de l’ampleur des défis actuels et futurs, l’Algérie poursuit, sans relâche, le développement et le renforcement de ses capacités défensives et la construction d’une Armée forte et redoutée, qui a réalisé, au cours des dernières années, de “grands progrès en matière de modernisation de toutes ses composantes afin de demeurer en permanence le bouclier protecteur de la patrie et le garant de son unité, de sa souveraineté et de son indépendance, suivant ainsi la voie tracée par l’Armée de libération nationale (ALN), avec le même esprit et la même détermination et nourrie des mêmes principes et valeurs”, comme l’a précédemment affirmé le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire.

Ces réalisations, qui ont permis à nos Forces armées d’atteindre le seuil de la modernité, du développement et de l’efficacité opérationnelle, sont le résultat de la vision clairvoyante du Haut commandement de l’ANP et des efforts acharnés de tous ses personnels, efforts qui couvrent différents niveaux et domaines dont la formation, l’acquisition des équipements et armements les plus récents, la maîtrise des technologies de pointe et complexes, ainsi que l’entraînement et la préparation continus au combat.

Ceci vient confirmer les résultats positifs et qualitatifs des exercices démonstratifs et tactiques organisés récemment, lesquels ont contribué à rehausser les capacités opérationnelles et la maîtrise du combat des différentes unités et formations, apportant ainsi la démonstration du niveau de compétence et d’efficacité atteint par notre Armée, comme en témoignent aussi les résultats remarquables en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

L’ANP, digne héritière de l’ALN, prouve, aujourd’hui, qu’elle est le bouclier protecteur de la Nation et son glaive acéré qui tranchera la main de quiconque nourrirait l’intention de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre Patrie, étant pleinement consciente de la grandeur et du poids de ses responsabilités, sous la direction d’un commandement éclairé, conscient de l’ampleur des défis sécuritaires qui se profilent sur les plans régional et international, ainsi que des mutations qui s’opèrent dans notre environnement géopolitique et leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité de notre pays.

Avec la même détermination et la même fermeté, l’ANP continue d’être au diapason du projet de renaissance engagé par l’Algérie, en contribuant activement au développement de l’économie nationale à travers une stratégie étudiée visant à réaliser l’autosuffisance dans des secteurs sensibles, à répondre aux besoins du marché national et à développer la base industrielle du pays.

Il convient de rappeler que le président de la République avait décidé d’instituer la Journée nationale de l’Armée pour immortaliser cet anniversaire si cher marquant la date de reconversion de l’Armée de libération nationale en Armée nationale populaire (4 août 1962).

Cette Journée nationale est célébrée au niveau de toutes les composantes de l’ANP, déployées sur tout le territoire national, à travers différents événements et activités en reconnaissance des immenses sacrifices des Chouhada et des Moudjahidine de la glorieuse Révolution de libération, des martyrs du devoir national, des grands invalides de la lutte contre le terrorisme et des éléments de l’ANP.