Kamel Rezig nommé ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a nommé Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations en remplacement de Mohamed Boukhari.

Mohamed Boukhari, lui, est nommé à la tête du Conseil national économique et social et environnemental en remplacement de Rabia Kharfi, démise de ses fonctions.

Force est de rappeler que Kamel Rezig a déjà occupé le poste du ministre du Commerce et de la promotion des exportations entre janvier 2020 et mars 2023.

Le secteur du Commerce est composé de deux ministères à la faveur du remaniement opéré en novembre dernier par le président Tebboune: le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché avec à sa tête Tayeb Zitouni et le ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations.