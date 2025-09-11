La cheffe de la Commission européenne annonce un nouveau paquet de mesures contre Israël

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé mercredi qu’elle proposera un ensemble de mesures contre Israël, comprenant la suspension du soutien bilatéral, la suspension partielle de l’Accord d’association et des sanctions visant des ministres extrémistes.

« Je proposerai un paquet de mesures pour tracer une voie à suivre. Premièrement, la Commission fera tout ce qui est en son pouvoir. Nous mettrons notre soutien bilatéral à Israël en pause. Nous arrêterons tous les paiements dans ces domaines, sans affecter notre travail avec la société civile israélienne », a déclaré von der Leyen lors de son discours sur l’état de l’Union.

Elle s’est également engagée à proposer des sanctions contre les ministres israéliens extrémistes et les colons violents, ainsi qu’une suspension partielle de l’Accord d’association en ce qui concerne les questions commerciales.

« Nous mettrons en place le mois prochain un groupe de donateurs pour la Palestine, incluant un instrument dédié à la reconstruction de Gaza. Ce sera un effort international avec des partenaires régionaux, qui s’appuiera sur l’élan donné par la conférence de New York organisée par la France et l’Arabie saoudite », a ajouté la présidente de la Commission.

Elle a en outre appelé à la libération des otages, à un accès sans restriction à toute aide humanitaire et à un cessez-le-feu immédiat, soulignant qu’à long terme, la seule voie réaliste vers la paix reste la solution à deux États, permettant aux deux parties de vivre côte à côte en sécurité.

« Ce qui se passe à Gaza a ébranlé la conscience du monde. Des personnes tuées alors qu’elles imploraient de la nourriture, des mères tenant dans leurs bras des bébés sans vie. Ces images sont tout simplement catastrophiques… La famine provoquée par l’homme ne peut jamais être utilisée comme arme de guerre. Pour les enfants, pour l’humanité, cela doit cesser », a insisté von der Leyen.