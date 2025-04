La Chine porte à 125 % ses surtaxes sur les produits américains

En réponse aux taxes de 145 % annoncées sur les produits chinois par Donald Trump, Pékin a annoncé vendredi 11 avril des droits de douane supplémentaires sur les produits américains à hauteur de 125 %. Les marchés boursiers européens ont rebasculé dans le rouge directement après cette annonce.

La Chine a annoncé vendredi 11 avril 2025 porter ses droits de douane supplémentaires sur les produits américains à 125 %, une nouvelle étape dans la surenchère de tarifs douaniers entre les deux premières puissances mondiales. La Chine se voit taxée à 145 % alors que Donald Trump a annoncé un gel de 90 jours des nouveaux droits de douane pour les autres pays.

« L’imposition par les États-Unis de droits de douane anormalement élevés à la Chine constitue une violation grave des règles du commerce international » et représente une pratique « unilatérale d’intimidation et de coercition », a affirmé la Commission des droits de douane du Conseil des affaires d’État, dans un communiqué publié par le ministère des Finances. La Chine a également déclaré qu’elle « ignorera » toute nouvelle hausse de droits de douane américains.

Les marchés boursiers européens basculent dans le rouge

Dans la foulée de cette annonce, les marchés boursiers européens ont basculé dans le rouge, alors qu’ils avaient ouvert en hausse. Pour Pékin, Washington « porte l’entière responsabilité » pour les « turbulences » économiques mondiales, qualifiant de « farce » la campagne de surtaxe américaine.

En parallèle, le pays cherche à renforcer ses accords commerciaux avec les autres pays, notamment ceux de l’Union européenne. « La Chine et l’UE doivent assumer leurs responsabilités internationales, protéger conjointement la mondialisation économique et l’environnement commercial international, et résister ensemble à toute coercition unilatérale », a lancé le président chinois Xi Jinping à Pékin lors d’une rencontre avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez vendredi.