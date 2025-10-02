La Colombie décide d’expulser l’ensemble des diplomates israéliens

Le président colombien Gustavo Petro a annoncé que tous les diplomates israéliens allaient être expulsés de Colombie.

Dans un message publié ce jeudi sur la plateforme sociale de la société X, basée aux États-Unis, à la suite de l’attaque israélienne contre la Flottille Mondiale Sumud, il a affirmé que l’ensemble de la représentation diplomatique israélienne serait renvoyée.

« Si cette information est exacte, cela signifie un autre crime international commis par Netanyahu. L’accord de libre-échange avec Israël sera immédiatement annulé. Toute la mission diplomatique israélienne en Colombie sera expulsée », a écrit Petro.

S’attaquant durement à Netanyahu, le président colombien a ajouté : « La philosophe Hannah Arendt, qui a analysé le totalitarisme, affirmait dans les années 1950 que les nazis étaient toujours en vie. Hitler continue d’exister dans la politique mondiale. Arendt avait raison. J’espère que les peuples ne seront pas anesthésiés. »

Selon la presse colombienne, cette décision aurait été prise par Petro après l’attaque contre la Flottille Mondiale Sumud, en route vers Gaza pour briser le blocus et acheminer de l’aide humanitaire, à bord de laquelle se trouvaient notamment deux citoyens colombiens.