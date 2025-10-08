La Commission intergouvernementale marque le parachèvement du socle institutionnel des relations bilatérales

Dans une allocution prononcée au terme des travaux de la première session de la Commission intergouvernementale algéro-slovène, qu’il a coprésidés avec la vice-Première ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Slovénie, Mme Tanja Fajon, M. Attaf a félicité les membres des délégations des deux pays pour leurs “précieux efforts” et pour “l’activation de ce nouveau mécanisme, qui constitue le principal pilier du socle institutionnel devant régir les relations privilégiées entre les deux pays amis”.

La création et l’activation de cette Commission intergouvernementale, “marquent le parachèvement du socle institutionnel de nos relations bilatérales, nécessaire à une coopération régulière et structurée nous permettant de faire évoluer notre partenariat bilatéral et de passer de la volonté à l’action, de l’entente à la réalisation et de la coordination à la mise en œuvre de projets concrets mutuellement bénéfiques et au service des intérêts de nos deux peuples amis”, a-t-il soutenu.

“J’estime que notre réunion d’aujourd’hui est réussie et fructueuse à plusieurs niveaux, eu égard à la qualité des discussions, à la sincérité des engagements et à la volonté commune de renforcer les relations de coopération et de partenariat entre nos deux pays”, a-t-il poursuivi, précisant qu’elle a permis de “relever le grand dynamisme que connaissent les relations algéro-slovènes dans toutes leurs dimensions” et d’”identifier les opportunités de partenariat dans divers domaines, en tant que priorités de la coopération bilatérale”.

La réunion a permis de “définir les contours de la prochaine étape à travers un programme d’action ambitieux, comprenant des activités de coopération concrètes dans des domaines économiques et technologiques prometteurs”, a ajouté M. Attaf.

S’agissant des “conclusions qualitatives” de cette réunion, le ministre d’Etat a précisé qu’il a été convenu d’aller de l’avant dans l’échange d’expertises et de meilleures pratiques en matière de développement des infrastructures, de services publics et de protection des données numériques, ainsi que dans le domaine des applications de l’intelligence artificielle au service des objectifs de développement, outre l’élaboration d’un projet de mémorandum d’entente entre le Haut-Commissariat à la numérisation et le Centre international de recherche sur l’intelligence artificielle.

Les deux parties sont convenues en outre du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine des activités spatiales à des fins pacifiques, dans l’objectif de soutenir les efforts de gestion des risques majeurs et des ressources naturelles.

Il a été question également d’accorder une priorité stratégique à l’intelligence artificielle à travers le renforcement de la coopération institutionnelle dans ce domaine, notamment entre incubateurs d’entreprises, centres d’innovation et laboratoires de recherche.

Par ailleurs, il a été décidé de redoubler d’efforts pour élever le niveau des échanges commerciaux, qui, par ses chiffres actuels, “est en deçà des potentialités et des capacités réelles dont disposent les deux pays”.

Le ministre d’Etat a mis en avant l’amélioration notable du climat des affaires en Algérie à la faveur des réformes structurelles profondes initiées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à travers la promulgation de lois incitatives à l’investissement et la levée des contraintes administratives et procédurales qui freinaient l’acte économique.

A la lumière de ce nouveau climat positif, l’Algérie a invité, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, les entreprises slovènes à tirer parti des énormes opportunités de partenariat entre les deux pays et à investir massivement dans les différents secteurs économiques en Algérie, leur assurant tout le soutien, l’accompagnement et les garanties nécessaires pour que leurs investissements soient rentables et fructueux.

Pour sa part, Mme Tanja Fajon s’est félicitée du succès de la première session de la Commission intergouvernementale qui a porté sur plusieurs domaines potentiels de coopération, et mis particulièrement en lumière les opportunités dans les secteurs des transports, de l’espace, de l’énergie, de la santé, de l’éducation et de l’agriculture.

Elle s’est dite convaincue que la réunion d’aujourd’hui insufflera une dynamique supplémentaire aux relations entre les deux pays.

Mme Tanja Fajon a proposé, à l’occasion, la tenue de la deuxième session de la Commission intergouvernementale en Slovénie, la date devant être fixée via les canaux diplomatiques des deux pays.