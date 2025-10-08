-- -- -- / -- -- --
La Commission intergouvernementale marque le parachèvement du socle institutionnel des relations bilatérales

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a affirmé, mardi soir, que la création et l’activation de la Commission intergouvernementale algéro-slovène marquaient le parachèvement du socle institutionnel des relations bilatérales, soulignant la volonté commune de renforcer les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays.

