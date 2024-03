La délégation algérienne boude l’allocution du délégué de l’occupant à Genève (VIDEO)

La délégation du parlement algérien a boycotté ,dimanche soir, l’allocution du délégué de l’occupant israélien lors des travaux de la 148è Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) à Genève en Suisse.

Conduite par le président de l’APN Brahim Boughali, une délégation des deux chambres du Parlement participe ,depuis le 22 mars dernier, à l’Assemblée générale de l’UIP.

La chambre basse du Parlement avait indiqué, il y a quelques jours, que “cette assemblée constitue une occasion pour défendre la position de l’Algérie vis-à-vis des questions de l’heure sur la scène internationale”.

En effet, Brahim Boughali a présidé, en sa qualité du président de l’Union des parlements arabes une réunion ayant pour but de coordonner les positions des pays désireux d’introduire une clause urgente sur la Palestine lors des travaux de l’AG.

Ont participé à cette réunion de coordination les représentants de l’Afrique du Sud, de la Jordanie, de la Malaisie, de l’Indonésie et de la Palestine et ce dans le but de se mettre d’accord sur une formule adéquate de cette clause urgente.