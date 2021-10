La délégation algérienne refuse de s’asseoir derrière la délégation israélienne

Conférence européenne des présidents de Parlement

La délégation du Conseil de la nation qui prend part a la Conférence européenne des présidentes et présidents de parlement, dans la capitale grecque Athènes, a refusé de s’asseoir derrière la délégation israélienne et demandé a changer de place, ce qui s’est produit par la suite.

La délégation parlementaire du Conseil de la nation prend part, durant deux jours (21 et 22 octobre courant), aux travaux de la Conférence des présidentes et présidents des parlements, organisée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE).

Un événement qui connaît la participation de plus de plus de 34 présidents de parlement et de 300 participants de 47 Etats membres au Conseil de l’Europe, outre les membres observateurs et les Etats partenaires invités des deux rives de la méditerranée.

La délégation parlementaire algérienne est composée de Rachid Achour, président de la commission des affaires économiques et financières et chef de délégation et Malik Khediri, lesquels sont représentants du Conseil de la nation auprès de l’APCE.

Le Parlement algérien participe régulièrement aux réunions de l’APCE en tant qu’invité.