إدارة الموقع
La FIFA dévoile Trionda, le ballon officiel de la Coupe du monde 2026

Echorouk
La FIFA a dévoilé jeudi le ballon officiel de la Coupe du monde 2026, comportant une légère amélioration de l’adhérence, une puce intégrée et des détails célébrant les trois co-organisateurs: Etats-Unis, Mexique et Canada.

Le ballon, baptisé Trionda, a de nouveau été conçu par le fabricant allemand Adidas, fournisseur officiel depuis la Coupe du monde de 1970.

La première Coupe du monde organisée par trois pays, avec 48 équipes en compétition, a inspiré à la fois le nom et le design du ballon, qui arbore les couleurs rouge, bleu et vert.

Les symboles de chaque pays hôte – les feuilles d’érable du Canada, l’aigle du Mexique et les étoiles des Etats-Unis – sont également présents, avec un triangle représentant l’unité des trois pays.

Le ballon comporte aussi des coutures profondes conçues pour offrir une “stabilité optimale en vol” et des icônes en relief qui améliorent l’adhérence en cas d’humidité.

Une puce à capteur de mouvement transmettra des informations sur les mouvements du ballon, envoyant des données au système d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

La Coupe du monde 2026 de football se tiendra du 11 juin au 19 juillet prochain.

Le tirage au sort du tournoi aura lieu à Washington le 5 décembre.

