La flottille mondiale Sumud signale une deuxième attaque de drone contre un navire

La Flottille mondiale Sumud a signalé, dans la nuit de mardi à mercredi, une deuxième attaque présumée par drone contre l’un de ses navires, alors que le convoi humanitaire s’apprête à quitter la Tunisie pour Gaza.

« La Flottille mondiale Sumud (GSF) confirme que le 9 septembre, un autre bateau de notre flotte, l’Alma, a été attaqué par un drone alors qu’il était amarré dans les eaux tunisiennes », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Elle a précisé que le bateau, battant pavillon britannique, a subi des dommages causés par le feu sur son pont supérieur.

La flottille a déclaré qu’une enquête est en cours concernant cette attaque.

Elle a qualifié cette attaque de « tentative orchestrée pour détourner l’attention et faire échouer notre mission », mais a ajouté qu’elle « continuait sans se laisser intimider ».

La militante Leila Hegazy a décrit l’attaque contre l’Alma :

« C’est la deuxième attaque de drone sur l’un des bateaux. Nous espérons que cela ne se reproduira pas chaque nuit, car ils jouent beaucoup avec nous », a-t-elle déclaré.

Un autre militant a été témoin direct de l’attaque, affirmant avoir vu le drone « littéralement juste au-dessus, à environ 6 mètres », avant qu’il ne provoque un incendie.

« Nous avons donné l’alerte. Nous avons crié. Nous avions préparé les tuyaux d’arrosage et le feu a été éteint en deux minutes », a-t-il déclaré.

Lors d’une diffusion en direct, une activiste a déclaré qu’après un premier examen, il n’y avait pas de dommages structurels importants et que tout le monde à bord du bateau était sain et sauf.

« Deux nuits de suite. Ce n’est pas une coïncidence. Ce n’est pas un accident. Il s’agit d’une menace pour la mission, et c’est une menace sérieuse que nous prenons très au sérieux », a-t-elle assuré.

La militante a affirmé qu’il s’agissait d’une « tactique d’intimidation évidente » visant à « effrayer les gens pour qu’ils ne montent pas à bord de leurs navires demain ».

« Nous ne nous laisserons pas intimider », a-t-elle ajouté.

La flottille avait signalé plus tôt mardi que son navire principal, le « Family Boat », avait été frappé par un drone présumé au large des côtes tunisiennes.

– La Flotille Mondiale Sumud pour Gaza

La flottille mondiale Sumud, dont le nom signifie « persévérance » en arabe, est composée de plus de 50 navires transportant des personnes de différents pays, notamment des médecins, des journalistes et des militants. Environ 150 militants, dont des Tunisiens, des Turcs et d’autres personnes originaires d’Europe, d’Afrique et d’Asie, participent à cette initiative.

La flottille a quitté Barcelone fin août avec un autre groupe parti de Gênes, en Italie, et devrait quitter la Tunisie mercredi pour Gaza.

Cette initiative vise à contester le blocus israélien et à acheminer de l’aide humanitaire vers l’enclave.

– La famine à Gaza

Le 22 août, le Classement intégré de la sécurité alimentaire (IPC), soutenu par l’ONU, a signalé que la famine s’était installée dans le nord de Gaza et a averti qu’elle pourrait s’étendre si le blocus israélien se poursuivait.

La guerre génocidaire menée par Israël à Gaza est entrée vendredi dans son 700e jour, les forces israéliennes ayant tué plus de 64 500 Palestiniens. La campagne militaire a dévasté l’enclave, qui est confrontée à la famine.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.