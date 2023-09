La France décide du retrait de l’ambassadeur et des forces armées au Niger d’ici la fin de l’année

Le président français Emmanuel Macron a annoncé dimanche que l’ambassadeur de France au Niger reviendrait « dans les prochaines heures à Paris et que les forces françaises quitteront ce pays d’ici la fin de l’année ».

Dans une interview télévisée, le président Macron a déclaré que «la France a décidé le retrait de son ambassadeur» du Niger, après que Paris a rejeté cette idée, et affirmant «nous mettrons fin à notre coopération militaire avec le Niger».

Il a indiqué que « les 1 500 soldats français partiront dans les semaines et mois à venir », précisant que le retrait complet s’achèvera « d’ici la fin de l’année ».

Appuyant une requête du Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP), un tribunal nigérien avait précédemment ordonné l’expulsion de l’ambassadeur de France Sylvain Etty.

Le 27 juillet passé, rappelle-t-on, des militaires de l’armée nigérienne ont annoncé le limogeage du président Mohamed Bazoum et sa détention dans sa résidence, la fermeture des frontières et l’imposition d’un couvre-feu dans le pays, à l’objet de mettre fin à la détérioration de la situation économique et sécuritaire au Niger.