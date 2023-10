La France défavorable à « la suspension de l’aide » à la Palestine

Le ministère français des Affaires étrangères a « fait savoir à la Commission européenne » son opposition à la suspension des aides à la Palestine.

Les combats ont fait plus de 1 600 morts au total dans les deux camps depuis le déclenchement de l’opération militaire « déluge d’Al-Aqsa », samedi 7 octobre. Plus de 800 Israéliens ont été tués et 2 600 blessés ; côté palestinien, au moins 687 personnes sont mortes et 2 900 ont été blessées. Le Hamas et le Djihad islamique détiendraient environ 150 otages. Trois Français ont été tués et au moins 15 ressortissants français sont portés disparus, dont un mineur de 12 ans, selon le Quai d’Orsay.

Le ministre de la Défense israélien a annoncé qu’un « siège complet » était imposé à la bande de Gaza. « Pas d’électricité, pas d’eau, pas de gaz, tout est fermé », a déclaré Yoav Gallant. L’armée israélienne a annoncé avoir frappé ces 24 dernières heures plus de 2 400 « cibles » dans la bande de Gaza. En réaction, le Hamas a menacé lundi soir d’exécuter des otages israéliens. Dans une allocution télévisée, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a appelé à la formation d’un « gouvernement d’union nationale d’urgence sans conditions préalables ».

La France a fait savoir à la Commission européenne son désaccord avec la suspension envisagée des aides versées à la Palestine. L’an passé, la France a contribué à l’aide aux Palestiniens à hauteur de 95 millions d’euros, a précisé mardi le Quai d’Orsay. « Cette aide est concentrée sur le soutien aux populations palestiniennes, dans les domaines de l’eau, de la santé, de la sécurité alimentaire et de l’éducation, explique le ministère. Versée notamment par le biais des Nations unies, elle bénéficie directement à la population palestinienne, à Jérusalem-Est, en Cisjordanie, à Gaza et dans les camps situés dans les pays voisins. » Le ministère estime que cette aide était « pleinement conforme aux engagements de la France.