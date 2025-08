La Jordanie effectue 7 largages d’aide au-dessus de Gaza avec le soutien de plusieurs pays

L’armée jordanienne a annoncé vendredi avoir effectué sept largages aériens d’aide humanitaire et alimentaire au-dessus de la bande de Gaza, en coordination avec les forces aériennes de quatre autres pays, dans le cadre des efforts continus visant à soutenir les Palestiniens face à la guerre israélienne en cours.

Selon un communiqué, les largages comprenaient des fournitures humanitaires, de la nourriture et du lait infantile, pour un poids total d’environ 57 tonnes.

L’opération a mobilisé deux avions de la Royal Jordanian Air Force, un des Émirats arabes unis, un de la France, un de l’Espagne et deux de l’Allemagne.

L’armée a précisé que le total des aides larguées au-dessus de Gaza depuis la reprise des opérations aériennes il y a une semaine atteint désormais près de 148 tonnes de produits de première nécessité.

Elle a souligné que cette mission s’inscrit dans les « efforts constants » de la Jordanie pour fournir une aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza.

Les forces armées jordaniennes ont assuré que les missions d’aide humanitaire et médicale à destination de Gaza « se poursuivront ».

Depuis le début de la guerre, la Jordanie a réalisé 133 largages aériens au-dessus de Gaza, tandis que le nombre d’opérations conjointes avec des pays « frères et amis » s’élève à 276.

La bande de Gaza subit l’une des pires crises humanitaires de son histoire, la famine s’ajoutant à une guerre génocidaire que mène Israël depuis le 7 octobre 2023.

Israël a totalement fermé les points de passage vers Gaza depuis le 2 mars 2025, empêchant l’entrée de la plupart des aides alimentaires et médicales, aggravant ainsi la famine.

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 154 Palestiniens, dont 89 enfants, sont morts de faim et de malnutrition depuis le début du conflit.

Rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu, l’armée israélienne poursuit une offensive brutale sur Gaza depuis octobre 2023, ayant tué plus de 60 300 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants. Les bombardements ont ravagé l’enclave et provoqué des pénuries alimentaires massives.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.