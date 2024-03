La Mauritanie tient tête au Maroc!

Réaction du coach mauritanien

L’entraîneur de la sélection mauritanienne Amir Abdou a exprimé sa joie après avoir tenu en échec le Maroc.

“Nous avons affronté une équipe mondialiste -avec d’anciens et nouveaux joueurs- portée par son public et son entraîneur qui est aussi un ami à moi. Du coup, ce match nul s’apparente à un miracle”, a déclaré Amir Abdou en conférence de presse à l’issue de la partie qui s’est achevée sur un score de 0 partout.

“Je ne vous cache pas si je vous dis que je n’ai ni imaginé ce scénario non plus ce score. Je suis très heureux de ce résultat et de la réaction de mes joueurs et leur forte résistance en dépit de la pression exercée par les joueurs du Maroc durant plusieurs périodes de la partie”, a-t-il ajouté.

Et Amir Abdou de conclure: “Ce résultat nous pousse à travailler et être présents avec la même confiance que durant la CAN. Nous avons tiré profit de ce stage, notamment de cette rencontre contre le Maroc. Je pense que vous ne pouviez pas venir souvent ici et revenir avec un nul avec cette manière”.

Omar Sellami / Traduit par: Moussa. K.