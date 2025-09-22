La reconnaissance de la Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie saluée

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a salué la reconnaissance de l’Etat de Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, dimanche, M. Aboul-Gheit a déclaré que cette reconnaissance “corrigeait une erreur historique qui persistait depuis des années”.

Il a ajouté que cette décision répondait également aux demandes des citoyens de ces pays qui souhaitent soutenir le droit des Palestiniens à l’indépendance et à vivre dans la dignité.

“Nous anticipons d’autres reconnaissances internationales importantes sous peu,” a-t-il déclaré.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a souligné dimanche dans une vidéo que le Royaume-Uni “reconnaissait officiellement l’Etat palestinien”, appelant à un retour à la solution à deux Etats.

Dans une déclaration commune, le Premier ministre et la ministre des Affaires étrangères d’Australie, Anthony Albanese et Penny Wong, ont déclaré que “l’Australie reconnaît les aspirations légitimes et de longue date du peuple palestinien à disposer de son propre Etat”.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a également publié dimanche une déclaration confirmant la reconnaissance par le Canada de l’Etat de Palestine.